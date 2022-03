Stadtverwaltung Merzig bereitet sich auf Flüchtlinge vor : Merzig sucht Wohnungen für Flüchtlinge

Marcus Hoffeld Foto: Klaus Kulle/KLAUS KULLE

Merzig Die Kreisstadt bereitet sich auf ankommende Ukrainer vor und bittet um Spenden und mögliche Dolmetscher.

( Die Kreisstadt Merzig will nach den Worten von Bürgermeister Marcus Hoffeld ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen und ruft zu Hilfsaktionen auf. Um auf eine Unterbringung möglicher Kriegsflüchtlinge vorbereitet zu sein, laufen nach seiner Darstellung in der Stadtverwaltung bereits umfangreiche Vorbereitungen. Für die humanitären Aufgaben werden laut Hoffeld kurzfristig Wohnungen gesucht, die den Geflüchteten gegebenenfalls zur Verfügung gestellt werden können. Menschen, die helfen wollen, sollen sich mit dem städtischen Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung in Verbindung setzen, Tel (0 68 61) 85 388.

„Außerdem werden Dolmetscherinnen und Dolmetscher gesucht, welche die ukrainische Sprache sprechen“, sagt er. Viele Ukrainer würden neben ukrainisch russisch oder englisch sprechen und als potenzielle Sprachmittler zur Verfügung. Interessierte Unterstützer sollen Kontakt mit dem städtischen Fachbereich Familie und Soziales aufnehmen, Tel. (0 68 61) 85 383. Auch die Hilfe von Ehrenamtlichen werde benötigt. Sie sollen den Flüchtlingen, die in der Kreisstadt Schutz vor dem Krieg suchen, beistehen. auch sie erhalten Informationen beim Fachbereich Familie und Soziales, Tel. (0 68 61) 85 383.

Info Mahnwache am Rathaus für den Frieden Die Merziger Bürgerinitiative „Unsere Stadt- Unsere Zukunft“ und das Bürgerforum „Merzig-Wadern kann mehr“ rufen gemeinsam die Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt Merzig zu einer Friedens-Mahnwache als Solidaritätsbekundung mit den Menschen in der Ukraine auf. Treffpunkt ist am kommenden Samstag, 5. März, um 13 Uhr, vor dem Alten Rathaus in der Merziger Fußgängerzone. Die Initiatoren bitten die Parteien, die sich ja gerade im Wahlkampf befinden, darauf zu verzichten, sich mit Reden oder Symbolen wie Fahnen darzustellen, die Mahnwache ist unabhängig und überparteilich. Außerdem gelten die bekannten Corona-Regeln.

Zudem hat die Kreisstadt Merzig laut Hoffeld ein Spendenkonto eingerichtet. Das Geld soll der polnischen Stadt Slawa und der Gemeinde Vadul lui Voda in Moldawien zugutekommen. Der Kontakt ist nach seiner Darstellung über Partnerstadt Luckau entstanden, die städtepartnerliche Beziehungen zu den Gemeinden an der Grenze zur Ukraine pflegen. Die Gemeinde Vadul lui Voda zähle rund 5000 Einwohner und habe bereits jetzt mehr als 3000 Kriegsflüchtlinge aufgenommen.

Um die Versorgung der Menschen sicherzustellen, wird dort dringende Hilfe auch in finanzieller Weise benötigt. Die Kreisstadt Merzig hat dafür bei der Sparkasse Merzig-Wadern folgendes Spendenkonto eingerichtet: IBAN: DE23 5935 1040 0000 2445 58, Spendenzweck: Ukraine.

„In unserer Kreisstadt Merzig leben einige Menschen aus der Ukraine, ihnen gehören unsere besondere Solidarität und unser Mitgefühl.“ Dieses richte er auch an die vielen aus Russland stammenden Menschen, die in der Kreisstadt wohnten, da sie dieser Situation ebenfalls ohne eigenes Zutun ausgesetzt seien.

„Wir können in Merzig nicht das Weltgeschehen verändern, aber wir können unsere Solidarität mit den Menschen zum Ausdruck bringen“, sagt er. So habe man am vergangenen Freitag als Zeichen der stillen Solidarität die Merziger Stadthalle in den Landesfarben der Ukraine beleuchtet.

Zudem werden laut Hoffeld Friedensgebete als Zeichen der Solidarität gesetzt. So lade die Pfarreiengemeinschaft St. Peter lädt am Sonntag, 6. März, um 17.30 Uhr, nach Bietzen in die Pfarrkirche St. Martin ein. Die Evangelische Kirchengemeinde Merzig lädt jeden Freitag, 18 Uhr, vor der Friedenskirche in Merzig um 18 Uhr zum Friedensgebet mit anschließendem Gesprächsangebot.

Solidarität mit der Ukraine: Die Fenster der Stadthalle in Merzig leuchten seit Freitag in den Nationalfarben gelb-blau. Foto: Ruppenthal