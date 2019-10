Ursula Blasius aus Merzig verstorben : Merzig trauert um Ursula Blasius

Merzig Viele Merziger und die Miglieder des Saarland Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) trauern um Ursula Blasius. Im Alter von 61 Jahren erlag sie am Montag ihrer langen und schweren Krankheit. Ursula Blasius hatte über 20 Jahre lang ehrenamtlich den Fachausschuss für Aus- und Weiterbildung im Dehoga Saarland geleitet.

1981 hatte die Schweizerin, geboren am 20. Februar 1958 in Zofingen, den Koch Peter Blasius, der aus Merzig stammt, geheiratet und hatte mit ihm im selben Jahr die Ratsstube Blasius in Merzig eröffnet. Von 1988 bis 1993 besuchte die diplomierte Kindergärtnerin die Hotelfachschule in Saarbrücken, wo sie über die Ausbildung zur Restaurantfachfrau und anschließend zur Restaurantmeisterin auch den Abschluss als Diplom-Betriebswirtin machte. Bereits 1994 wurde die Mutter einer Tochter und eines Sohnes in den Prüfungsausschuss der IHK berufen, aus dem sie 2017 aufgrund ihrer Erkrankung ausscheiden musste. Sie machte sich vor allem um die saarländischen Jugendmeisterschaften in den Ausbildungsberufen wie Koch, Restaurantfachleute und Hotelfachleute verdient. Viele der Jugendmeister, die sie begleitete, sind mittlerweile erfolgreiche Gastronomen im Saarland, bundesweit und Ausland.