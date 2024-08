Merzig Stadthalle wird im September wieder zum Blütenparadies

Merzig · Die 17. Orchideentage werden die saarländischen Orchideenfreunde an zwei Tagen, Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, in der Merziger Stadthalle präsentieren. Wie die Stadt Merzig mitteilt, ziehen die Orchideentage viele Besucher aus der Kreisstadt, dem Saarland und darüber hinaus an.

21.08.2024 , 20:00 Uhr

Orchideen in allen Variationen gibt es im September in der Merziger Stadthalle zu sehen, hier eine Aufnahme aus 2022. Foto: Kreisstadt Merzig/Stephan Fandel