Kostenpflichtiger Inhalt: Gedenktag : Ein Künstler, der viele Spuren hinterlassen hat

Albert Kettenhofen, kurz vor seinem 90. Geburtstag 2010 mit einem seiner Werke. Foto: Traudl Brenner

Merzig An diesem Samstag, 22. Februar, wäre der Merziger Zeichner, Illustrator und Gestalter Albert Kettenhofen 100 Jahre alt geworden.



Von Christian Beckinger

Er gilt als einer der namhaftesten Künstler der Gegenwart aus der Kreisstadt Merzig: Der Maler und Grafiker Albert Kettenhofen, der 2012 verstorben ist, hat viele künstlerische Spuren gerade im öffentlichen Raum hinterlassen. An diesem Samstag, 22. Februar, wäre Kettenhofen, der zuletzt in Harlingen lebte, 100 Jahre alt geworden.

Am 22. Februar 1920 kam er in Hilbringen zur Welt. Und Weggefährten von ihm wussten zu berichten, dass er schon als kleiner Junge ein ausgeprägtes Interesse am Zeichnen hatte. Aus seiner Passion machte Kettenhofen später zunächst einen Brotberuf, absolviert eine Lehre als Maler und Anstreicher. Dann kam der Zweite Weltkrieg, Kettenhofen wurde zum Militärdienst eingezogen. Nach dem Krieg schaffte er die Aufnahme an die gerade eröffnete „Schule für Kunst und Handwerk“ in Saarbrücken, studierte dort als Meisterschüler bei so berühmten Professoren wie Frans Masareel und Boris Kleint. 1950, mit 30 Jahren, schloss Kettenhofen sein Studium der Malerei, Grafik und Kunstgeschichte ab und arbeitete fortan als freiberuflicher Gestalter sowie später auch fest angestellt beim Keramik-Konzern Villeroy & Boch in Mettlach als Designer für Bildmosaik-Gestaltung.

Katholische Kirche Dirmingen: Die Mosaikbilder in der Apsis hinter dem Altar stammen von dem saarländischen Künstler Albert Kettenhofen. Foto: Willi Hiegel

Die 50er Jahre waren die Zeit des Nachkriegs-Baubooms auch in unserer Region, und so gab es viel zu tun für Albert Kettenhofen: Er bekam zahlreiche Aufträge zur Gestaltung von öffentlichen Gebäuden – wie etwa Kirchen oder Friedhofshallen. Bekannt ist er insbesondere für seine Buntglas-Mosaike, die er nicht nur entwarf, sondern auch selbst anfertigte. In den Pfarrkirchen in Büdingen, Brotdorf, Büschfeld und Rimlingen oder an der Merziger Kreuzbergkapelle und der Hilbringer Grundschule sind allein in unserem Kreis Werke von Kettenhofen zu finden. Aber auch die Mosaikbilder in der Apsis hinter dem Altar in der Pfarrkirche von Dirmingen beispielsweise stammen von Kettenhofen, ebenso Mosaike im Alten Rathaus von Saarwellingen, der Schulen in Niedaltdorf und Rehlingen oder an der Fassade der Gesamtschule Differten. Kettenhofens künstlerisches Schaffen war so umfassend, dass es nur zwangsläufig war, dass er im vergangenen Jahr Aufnahme fand in den fünften Band der Buchreihe „Kunst im öffentlichen Raum“, der sich dem Landkreis Merzig-Wadern widmet und von Professor Jo Enzweiler, Direktor des Institutes für aktuelle Kunst im Saarland an der Hochschule der Bildenden Künste Saar, 1992 initiiert worden war.

Dem saarländischen Nationalgericht Dibbelabes hat Albert Kettenhofen diese Radierung gewidmet, die im Rahmen seiner Teilnahme an der Sommerakademie in Salzburg entstand. Foto: albert kettenhofen

Ab Ende der 70er Jahre stellte Albert Kettenhofen sein künstlerisches Werk, zu dem auch Bilder, Collagen, Radierungen, Holzschnitte oder Metallarbeiten zählen, verstärkt in Ausstellungen vor. 1980 beginnt er ein weiteres Kunststudium, vertieft seine Fertigkeiten in den Bereichen der Radierung und Lithografie durch Akademiekurse in Berlin, Österreich und New York. Drei Themen bestimmen sein Schaffen: Menschen sind ihm wichtig, insbesondere Frauen, deren Gemütszustand er künstlerisch einzufangen bestrebt ist, daneben Landschaften. Und Religion spielt eine große Rolle im Leben des gläubigen Künstlers. Er engagiert sich Ende der 80er Jahre mit seinen Arbeiten für Renovierung der Kirchen St. Gangolf in Besseringen und St. Peter in Merzig, indem er Grafiken und Radierungen zu Gunsten der damals anstehenden Arbeiten anfertigte und verkaufte.

Pflegt das Andenken an ihren Mann bis heute: Heidemarie Kettenhofen. Foto: rup