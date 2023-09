Kultur am Kirchplatz Merziger Kirchplatz wird zur Konzertbühne

Wenn der Merziger Kirchplatz zur Konzertbühne wird, dann ist Kultur für jedermann angesagt. Und wenn das Kreiskulturzentrum „Villa Fuchs“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Merzig die Akteure und das Programm ausgesucht hat, ist der Erfolg vorprogrammiert. So organisierte man in diesem Jahr nach den Erfolgen der Vergangenheit mit dem sinfonischen Blasorchester Merzig-Wadern und der erfolgreichen Musical-Interpretin Henriette Schreiner ein Programm, das begeisterte und bestens zu dem exklusiven Ambiente passte.