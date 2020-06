Merzig : Eingeschränkter Badespaß in Heilborn in der Corona-Krise

Das Naturbad Heilborn hofft auch in diesem Jahr auf hohe Besucherzahlen. Foto: Thomas Klein/Merziger Bäder GmbH

Merzig Das Merziger Freibad öffnet am 8. Juni auf der Basis eines Hygiene- und Sicherheitskonzeptes.

Das Naturbad Heilborn soll am Montag, 8. Juni, seine Türen öffnen. Dies teilte die Merziger Bäder-Gesellschaft als Betreiberin des Naturbades mit. Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie das Freizeit- und Gesundheitsbadbad „Das Bad“ Mitte März hatte schließen müssen und das Naturbad Heilborn nicht wie vorgesehen zum 16. Mai geöffnet werden durfte, sieht eine Änderung der Rechtsverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die am 1. Juni in Kraft getreten ist, nunmehr vor, dass Freibäder, Strandbäder, Thermen und Hallenbäder unter Beachtung besonderer Hygiene- und Schutzvorkehrungen ab 8. Juni öffnen dürfen.

„Vor dem Hintergrund der neuen Rechtslage wollen wir das Naturbad Heilborn ab 8. Juni öffnen``, kündigt Bürgermeister Marcus Hoffeld, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Merziger Bäder GmbH, an. „Die Zustimmung des Aufsichtsrates wollen wir kurzfristig in einem schriftlichen Umlaufverfahren einholen“, ergänzt Hoffeld. Wie die Geschäftsführer der Bäder GmbH, Martin Siemon und Thomas Klein, ergänzen, „sind die üblichen Vorbereitungsarbeiten in den zurückliegenden Wochen durchgeführt worden, so dass einer Öffnung des Naturbades Heilborn zum 8. Juni nichts im Wege steht.“

Eine Freibadsaison, wie sie die Besucher aus den Vorjahren kennen, wird es unter den aktuellen Umständen allerdings nicht geben, da der Betrieb des Naturbades Heilborn laut Rechtsverordnung der Landesregierung nur auf der Grundlage eines Hygiene- und Sicherheitskonzepts, das besondere Schutzvorkehrungen beinhalten muss, zulässig ist.

„Ein solches Hygienekonzept befindet sich derzeit in der finalen Erarbeitung“, erklärt Geschäftsführer Martin Siemon. Zur Sicherstellung des Mindestabstandes muss insbesondere eine Begrenzung der Besucherzahlen vorgenommen werden. Wie Siemon erläutert, ist mit Blick auf Wasser- und Liegeflächen in Heilborn eine maximale Gästezahl von 300 Besuchern erlaubt. Vor diesem Hintergrund wird es in diesem Jahr nur Tageskarten zum einheitlichen Preis von 2,50 Euro und keine Mehrfach-, Saison- oder Familiensaisonkarten geben. Gleichzeitig wird das Naturbad täglich bereits um 9 Uhr und somit eine Stunde früher als in den Vorjahren öffnen.

„Um den Interessen aller Besucher gerecht zu werden, muss an heißen Wochenenden oder Feiertagen ein Zweischichtmodell eingeführt werden“, informiert Siemon. An welchen Tagen dies der Fall sein wird, darüber wird jeweils in der Vorwoche über die Medien informiert. Natürlich fällt in den Fällen, bei denen ein Besuchstag in zwei Schichten (9 bis 14 Uhr sowie von 15 bis 20 Uhr) eingeteilt wird, pro Schicht nur ein reduzierter Eintrittspreis in Höhe von zwei Euro an. Alle Eintrittskarten können nur online über das Internet (www.dasbadmerzig.de) gebucht werden.

Zur Einhaltung der Regeln und zur Umsetzung der erforderlichen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen wird nach Mitteilung der Bäder GmbH das Personal im Naturbad deutlich erhöht. „Leider müssen aus Gründen des Infektionsschutzes die Wasserrutsche, die Sprungturmanlage sowie das Planschbecken geschlossen bleiben“, heißt es von der Bad-Gesellschaft. Geschäftsführer Thomas Klein appelliert an das Verantwortungsbewusstsein und die aktive Unterstützung aller Badegäste. „Insbesondere zur Einhaltung des Mindestabstandes ist ein diszipliniertes Verhalten aller Besucher sowohl in den Becken als auch auf den Liegewiesen dringend erforderlich.

Damit ein Badebetrieb unter diesen besonderen Umständen funktionieren kann, müssen sich alle Gäste an die Regeln halten und aufeinander Rücksicht nehmen.“

Im Gegensatz zu Freibädern müssen Saunaanlagen weiterhin geschlossen bleiben. Da es aufgrund des Corona-bedingten Personalmehrbedarfs von etwa 50 Prozent nicht zu stemmen sei, das Naturbad und „Das Bad“ über einen Zeitraum von 13 Wochen parallel zu betreiben, bleibe das Freizeit- und Gesundheitsbad bis zum Beginn der Sommerferien am 6. Juli noch geschlossen. „Pünktlich zu Beginn der saarländischen Sommerferien werden wir ‚Das Bad’ wieder unter speziellen Hygiene- und Schutzmaßnahmen öffnen“, kündigt Bürgermeister Hoffeld an. „Gleichzeitig haben wir die Hoffnung, dass ab Juli auch wieder Saunaanlagen betrieben werden dürfen, so dass ab diesem Zeitpunkt das komplette Bad mit allen Bereichen zur Verfügung stünde.“