Fußball-Bundesliga Nie deutscher Meister? Von wegen!

Geduld musste man haben, viel Geduld. In meinem persönlichen Fall fast 38 Jahre. Leidensfähig musste man sein: Unterhaching und Glasgow schlucken. Damals, als Bayer im Jahr 2000 in Haching die sicher geglaubte Meisterschaft verspielte und 2002 in Glasgow im Champions-League-Finale Real Madrid unterlag. Vizekusen!