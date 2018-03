später lesen City-Lauf Merziger Citylauf am Sonntag mit neuer Startzeit Teilen

Twittern







Bereits zum 13. Mal findet an diesem Sonntag der Sparkassen-Citylauf des LV Merzig statt. An dem erfolgrei­chen Konzept wurde nicht viel verändert. Start und Ziel sind nach wie vor am Gymna­sium am Stefansberg in der Waldstraße. Von dort geht es über die Trierer Straße und das Eisenbahnbrückchen an die Saar, dort 1,5 Kilometer in Richtung Fremersdorf zum Wendepunkt, von dort zurück durch den Stadtpark und die Fußgängerzone, durch das Kneipen­viertel, dann Richtung Sportplatz und schließlich zurück zum Ziel. Beim Hauptlauf über zehn Kilometer, der dieses Mal bereits um 10.45 Uhr gestartet wird, wird diese Strecke zwei Mal gelaufen. Beim U-16-Lauf (Start 9.30, zwei Kilometer) biegt die Stre­cke hinter dem Tierpark links ab und führt ums Stadion herum und von dort wieder zu­rück zum Ziel. Von Karl-Heinz Schneider