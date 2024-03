Häuslebauer mit mehr Zuversicht Bausalon in Merzig informiert über Solar, Heizung und mehr

Die kleine, gerade mal acht Monate alte Johanna aus Dillingen war wohl jüngste Besucherin des neunten Merziger Bausalons in der Stadthalle. Ihren Kinderwagen zwischen den vielen Besucherm zu manövrieren, erwies sich durchaus als eine Herausforderung für ihre Mama. Eva und Michael Frits freuten sich dagegen als Veranstalter der Messe für Bauen, Wohnen und Energie angesichts dieses starken Andrangs schon am Samstag bei der Eröffnung darüber, dass die Häuslebauer offensichtlich wieder Vertrauen in den Baumarkt gewonnen haben. „Für die ganze Baubranche bedeutete schon die Corona-Krise einen starken Einbruch“, sagte Michael Frits. Aber auch die jüngsten Irritationen, nicht nur im Zusammenhang mit dem Heizungsgesetz, hätten für die rund 70 Aussteller für „alles andere als leichtere Bedingungen“ gesorgt.