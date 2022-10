Solidarität in Kriegszeiten : Wie ein Zwölfjähriger aus Merzig fast 600 Euro für die Ukraine sammelte

Solidarität in Kriegszeiten

Merzig Levin Sauer aus Hilbringen hat in den vergangenen Wochen Spenden für die Ukraine gesammelt. Den Spendencheck in Höhe von fast 600 Euro hat der Zwölfjährige nun dem Merziger Bürgermeister Marcus Hoffeld übergeben.

Der zwölfjährige Levin Sauer aus Hilbringen hat Bürgermeister Marcus Hoffeld eine Spende in Höhe von 580 Euro zugunsten der Ukraine-Hilfe der Kreisstadt Merzig überreicht. Das Geld hatte er durch den Verkauf von selbst gebackenem Kuchen, Plätzchen und handgemachter Limonade im Rathausinnenhof gesammelt. Geholfen haben ihm dabei auch seine Freunde Nils Arnold und Max Joris.

Levin Sauer: „Es macht mir Spaß, anderen zu helfen“

Aber auch am Verkaufsstand konnte er sich auf tatkräftige Hilfe verlassen. Max Joris, der eigentlich nur ein paar Kekse kaufen wollte, habe spontan seine Hilfe angeboten, als er Levin und Nils hinter dem Stand gesehen habe. Der gemeinsame Einsatz hat die drei Mitstreiter zu einem guten Team gemacht, was sie in ihrer Freizeit auch auf sportlicher Ebene beweisen. Levin freute sich zudem über die Hilfe seiner Eltern, Verwandten und Bekannten, die zahlreiche Kuchen und Kekse gebacken haben.