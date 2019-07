Merzig : Neue Gestaltungssatzung für Merzigs Stadtkern

Merzig Die Kreisstadt will klarere Vorgaben für bauliche Veränderungen in der Innenstadt definieren. Gebäude-Eigentümer, Bürger und Gewerbetreibende sollen sich beteiligen können.

Die Stadt Merzig will die Gestaltungssatzung für ihre Innenstadt überarbeiten. Ziel: Eine einheitliche und rechtssichere Vorgabe für geplante Veränderungen bestehender Bausubstanz im Stadtkern schaffen. Der Stadtrat hat der Verwaltung einstimmig den Auftrag hierzu erteilt. Insbesondere in den zurückliegenden öffentlichen Debatten über die Neugestaltung des Gustav-Regler-Platzes oder den geplanten Abriss der ehemaligen Kaffeerösterei Zimmer in der Fußgängerzone war deutlich geworden, dass die bestehenden Regelwerke und Vorgaben den tatsächlichen Gegebenheiten nicht mehr gerecht werden. Dies trifft insbesondere auf solche Gebäude in der Innenstadt zu, die nicht unter Denkmalschutz stehen.

Dieses Manko räumte auch die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage an den Stadtrat ein. Dort heißt es zur bestehenden Gestaltungssatzung für die Innenstadt, diese umfasse „lediglich ein paar wenige Festsetzungen, die teilweise durch die neu beschlossene Werbestättensatzung und die neuen B-Pläne obsolet wurden“. Im Jahr 2016 hatte der Stadtrat einstimmig für die Bereiche „Innenstadt Nord“ und „Innenstadt Süd“ Bebauungspläne (B-Pläne) beschlossen, die einen allgemeinen Rahmen für die städtebaulichen Ziele und Entwicklungsmöglichkeiten in diesem Gebiet abstecken sollten. Durch diese Neufassung der B-Pläne waren unter anderem die mögliche Bebauung von Grundstücken und die Nutzung der in diesem Zusammenhang stehenden Flächen festgelegt worden. Allerdings, so gesteht die Verwaltung ein: „Die Festlegungen sind nicht so tiefgreifend, als dass Festsetzungen insbesondere zur Gestaltung und zum Erhalt nicht denkmalgeschützter Gebäude definiert werden können.“ Darum erscheine es sinnvoll, über das Instrument der Bebauungspläne hinaus in einer Satzung örtliche Bauvorschriften zu erlassen, die auch gestalterische Anforderungen an bauliche Anlagen enthalten können.