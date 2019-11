Rockoper in der Stadthalle : Hamlet zeigt sich in Merzig rockig

Einen außergewöhnlichen Musikabend verspricht die Aufführung von „Rock me, Hamlet“, sagt die Villa Fuchs. Foto: Opernwerkstatt am Rhein

Merzig Eine Rockoper, die Shakespeares Drama neu aufrollt, ist in der Stadthalle zu sehen.

„Bröckelnde politische Strukturen, ungewisse gesellschaftliche Verhältnisse und niemand, der Visionen für eine bessere Zukunft hat. Augenblicklich herrscht in vielen europäischen Ländern das Gefühl vor, dass etwas faul im Staate ist, wodurch Hamlet wieder mal zu einem hochaktuellen Stück wird.“ Mit diesen Worten beschreibt das Kreiskulturzentrum Villa Fuchs das Drama, das sie am kommenden Dienstag, 19. November, 20 Uhr, zeigt. In der Merziger Stadthalle bringt sie die Rockoper „Rock me, Hamlet“ auf die Bühne.