Kostproben vom Fach Brot- und Weinprobe bringt Leben in die Merziger Fußgängerzone

Merzig · Wein, Brot und was zu gewinnen gabs bei einer Aktion der Bäckerinnung des Saarlandes am Mittwoch in der Merziger Fußgängerzone. Schnell musste für Nachschub gesorgt werden.

07.06.2024 , 11:46 Uhr

Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich zog die Gewinner. Foto: Michael Rauch

Von Michael Rauch