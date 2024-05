„Ich wollte einfach nur noch raus“ Wasgau-Marktleiter stundenlang in fensterlosem Mini-Büro eingesperrt – sogar der Schlüsseldienst versagte

Merzig · Was Francesco Mannese, der Marktleiter eines Lebensmittelmarktes in Ballern erlebt hat, kommt auch nicht alle Tage vor: Vor kurzem verbrachte er eine unfreiwillige „Einzelhaft“ an seinem Arbeitsplatz. Wie kam es dazu, und wie gelangte er wieder in Freiheit?

23.05.2024 , 12:52 Uhr

Francesco Mannese steht mit der Türklinke vor der Tür, die sich nicht mehr öffnen ließ Foto: Emma Schmitz

Von Emma Schmitz