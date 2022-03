Trauerbewältigung : Zum Umgang mit Trauer in der Pandemie

Merzig Zu Hospizgesprächen im Evangelischen Gemeindesaal in Merzig lädt der Caritasverband Saar-Hochwald zusammen mit anderen ein. Insbesondere geht es um das Abschiednehmen in Zeiten von Corona.

Das Merzig-Waderner Hospizgespräch 2022 findet am Mittwoch, 30. März, im Evangelischen Gemeindesaal in Merzig, Am Gaswerk 7, statt. Die Veranstaltung wird von den Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungszentren (AHPZ) des Caritasverbandes Saar-Hochwald sowie vom Dekanat Merzig und dem Pastoralen Raum Wadern organisiert und ausgerichtet. Pastoralreferent Jürgen Burkhardt und Palliative-Care-Fachkraft Karin Ebert werden im Saal der evangelischen Gemeinde Merzig zum Thema „Trauer und Abschiednehmen in Zeiten von Corona“ referieren und so die besonderen, pandemiebedingten Umstände thematisieren: Corona hat die Möglichkeit des Abschiedsnehmens vor große Herausforderungen gestellt.