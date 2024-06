Projekt im Kreis Merzig-Wadern Wie regionale Produkte den Tourismus beflügeln sollen

Genau an dieser Umsetzung arbeitet Elisabeth Carl nun seit gut einem Jahr. „In den ersten Wochen war ich sehr viel damit beschäftigt, Kontakte zu knüpfen und Betriebe zu besuchen“, erzählt sie. Ganz schnell seien erste kleinere Maßnahmen wie die Genusskarten, die in allen Touristeninfos im Kreis auf regionale Erzeuger aufmerksam machen, realisiert worden. Auch eine öffentliche Führung durch die Ölmühle von Tim Rauen sei schnell zustande gekommen – und fand so große Resonanz, dass die Veranstaltung wiederholt werden soll. Das Ziel ihrer Arbeit beschreibt Carl so: „Die Region für unsere Gäste erlebbar machen.“ Denn wer ins Saarland als Tourist komme, der wolle Land und Leute kennenlernen. „Das heißt auch, er will den Erzeugern über die Schulter schauen, mit ihnen ins Gespräch kommen und ihre Produkte verkosten.“