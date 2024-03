Anmeldezahlen im Überblick Das sind die beliebtesten Schulen im Landkreis Merzig-Wadern – Ansturm auf ein Gymnasium

Insgesamt 884 Kinder wurden für das kommende Schuljahr an den weiterführenden Schulen im Landkreis Merzig-Wadern angemeldet. Davon wollen 355 Mädchen und Jungen die drei Gymnasien im Kreis besuchen, 414 wechseln aus der Grundschule an eine der sechs Gemeinschaftsschulen. Hinzu kommen 115 Anmeldungen am Schengen-Lyzeum Perl. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass sich diese Zahlen, die zum Ende des Anmeldezeitraums erhoben wurden, im Nachhinein noch ändern können. Denn zum Stichtag 27. Februar waren noch nicht alle Kinder an einer der Schulen gemeldet.