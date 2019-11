Neuer Schulkalender am Stefansberg-Gymnasium : Von Acrylmalerei bis hin zu Linoldruck und Collagen

Neuer Schulkalender am Stefansberg-Gymnasium

Ein Bild für jeden Monat: Die Schüler des GaS haben sich voll ins Zeug gelegt und bieten eine umfangreiche Auswahl an Maltechniken. Foto: Albert Ehl

Merzig Die Arbeiten von 13 Schülern sind für den Kalender ausgesucht worden, der am Gymmnasium am Stefansberg Tradition hat.

Druckfrisch, bunt und variationsreiche Motive – seit kurzem gibt es den neuen Schulkalender am Gymnasium am Stefansberg (GaS) zu kaufen. Gestaltet wurde der Kalender von Schülern aus allen Klassenstufen. Kunstlehrerin Julia Baur hatte die Qual der Wahl, denn sie musste – mit den übrigen Kunsterzieherinnen der Schule – aus den vielen Arbeiten die endgültigen Bilder auswählen. 13 Schüler mit ihren Arbeiten im Kalender vertreten: Hannah Weichner, Finja Theisen und Odile Urhahn (Kl.6), Jakob Quintes und Lisa Zickel (Kl. 7), Louisa Bauer (Kl. 8), Annika Geffers (Kl. 9), Nell Thiede, Leonie Thieser, Annabel Jakobs und Louisa Fischer (Kl. 11) sowie Dania Dahan und Celine Balle (Kl. 12).

In der neuen Ausgabe des Schulkalenders, der am Stefansberg zu einer festen Tradition geworden ist, sind viele ganz unterschiedliche künstlerische Techniken vertreten, neben der traditionellen Wasserfarbenmalerei, die Acrylmalerei, Arbeit mit Pastellkreide, den Linoldruck und Collagen. „Die Bilder passen thematisch zu den jeweiligen Jahreszeiten und bieten einen schönen Überblick über die künstlerische Arbeit am Stefansberg-Gymnasium“, erklärt Schulleiter Albert Ehl.