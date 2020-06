Vertrag verlängert : Daniel Barth bleibt Chef der Merziger Stadtwerke

Merzig Der Merziger Stadtrat hat mit großer Mehrheit den Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert.

Der Vertrag von Daniel Barth, Geschäftsführer der Stadtwerke Merzig, ist vorzeitig um fünf weitere Jahre bis September 2026 verlängert worden. Der Stadtrat der Kreisstadt billigte in seiner Sitzung am Donnerstag mit großer Mehrheit (28 Ja-Stimmen, fünf Enthaltungen) einen entsprechenden Vorschlag der Verwaltung. Barth steht seit September 2006 an der Spitze der Stadtwerke, sein Vertrag wurde bereits 2011 und 2016 jeweils für fünf Jahre verlängert. Seine derzeit laufende dritte Dienstzeit läuft formell noch bis September 2021 und wurde jetzt um weitere fünf Jahre bis September 2026 verlängert.