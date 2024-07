Villa Fuchs Merzig testet Coworking-Plätze – das ist das Ergebnis

Coworkland betreibt bundesweit Gemeinschaftsarbeitsplätze von Kiel bis an den Ammersee. Hans-Peter Sander ist am Ammersee zuhause und ermunterte die Merziger Macherinnen und Macher, es auch in einer Kleinstadt anzubieten. In seiner Gemeinde Dießen am Ammersee leben 11 000 Menschen und der Coworking Space dort ist erfolgreich. Besonders gut hat ihm in Merzig die Atmosphäre in der Villa Fuchs gefallen. Erfolgreiche Plätze des gemeinsamen Arbeitens seien alle auch an interessanten Orten, so der Experte.