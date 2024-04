Neue Stelle Philip Johannes kümmert sich jetzt hauptamtlich um die Gerätschaften der Feuerwehr

Der Bereich als Gerätewart ist für den 32-Jährigen nicht unbekannt, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Bereits seit dem Jahr 2011 engagiert er sich demnach in der Funktion als Gerätewart ehrenamtlich. Insgesamt ist er schon seit 2001 in der Freiwilligen Feuerwehr Merzig aktiv. Durch seine nun hauptamtliche Tätigkeit für die Feuerwehr entlastet er nun auch die ehrenamtlichen Kräfte.