Bestenfeier am Stefansberg : Starke Leistungen, sogar auf Bundesebene

Schulleiter Albert Ehl (links) ist stolz auf die Jahrgangsbesten am Stefansberg-Gymnasium. Foto: Julia Baur

Merzig Ob Mathe, Sprachen oder Sport: Viele Schüler des Merziger Gymnasiums am Stefansberg haben mit ihren Leistungen überzeugt. Diese besonders engagierten Jugendlichen wurden nun bei einer Bestenfeier geehrt.

Jede Menge stolze Eltern und Großeltern, aber auch Freunde, Mitschüler und Lehrer saßen dicht gedrängt in der Aula des Merziger Gymnasiums am Stefansberg (GaS), als im Rahmen der Bestenfeier die Schule sehr erfolgreiche und besonders engagierte Schüler auszeichnete. Wie das Publikum hatte auch Schulleiter Albert Ehl allen Grund, stolz auf seine Schüler zu sein. Viele von ihnen hatten in den verschiedensten Bereichen herausragende Leistungen erbracht und durften sich über Wertschätzung und Preise freuen.

So ging der Preis der Stadt Merzig in diesem Jahr an Amélie Daub. Die Schülerin der Klassenstufe 12 hatte es geschafft, ins Bundesfinale des Fremdsprachenwettbewerbs in der Kategorie „Solo Plus“ der Klassen 10 bis 13 einzuziehen. „Das Niveau dieses Wettbewerbs ist extrem hoch, liegt meist sogar deutlich über dem Abiturniveau“, zollte Schulleiter Ehl seiner Schülerin höchsten Respekt. Amélie konnte sich über einen überragenden dritten Platz freuen und wurde dafür vom Beigeordneten der Stadt Merzig, Manfred Kost, mit dem Sonderpreis der Stadt ausgezeichnet.

Der Kreisbeigeordnete Frank Wagner übergab den Sonderpreis des Landkreises an (von links) Gabi Krause und Roxana Dziuba. Mit dabei war Lehrerin Nora Rütz. Foto: Julia Baur

Neben Amélie Daub sorgten auch Roxana Dziuba, Gabi Krause und Leonie Reichert auf Bundesebene für Furore. Die drei Neuntklässlerinnen stellten das Siegesteam des deutschen Vorentscheids im Europäischen Statistikwettbewerb (European Statistics Competition, ESC) und nahmen mit einem englischsprachigen Video auch an der Endrunde auf europäischer Ebene teil. In Vertretung der Landrätin zeichnete Frank Wagner, MdL, die Gruppe für diese Leistung mit dem Sonderpreis des Landkreises aus – sehr zur Freude des Schulleiters: „Solche Wettbewerbe sind auch eine Möglichkeit, sich mit anderen Schulen zu messen, und ich denke, dass die Erfolge ein guter Beleg für unsere solide schulische Arbeit sind.“ Gerade der Sieg im Statistikwettbewerb passe zur diesjährigen Tendenz am GaS. „Unsere Schüler haben gerade in den MINT-Bereichen in sehr großer Zahl besondere Leistungen gezeigt“, freut sich Albert Ehl, dass sich das Engagement der Schule gelohnt hat.

Neben der Auszeichnung als „Bewegte Schule“ darf sich das GaS seit letztem Jahr nämlich auch „Mint-EC“-Schule nennen. Dieses Zertifikat wird an Schulen mit ausgeprägtem Profil in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik vergeben und bietet den Schülern verschiedene Möglichkeiten, sich in diesen Bereichen speziell weiterzubilden. Und fast alle dieser Möglichkeiten hat Alexander Becker aus der Klasse 9d im letzten Schuljahr genutzt. Neben der Matheolympiade hat er auch sehr erfolgreich an den Experimentierwettbewerben „ChemEX“ und „NATEX“ teilgenommen und sich außerdem noch zum Medienscout ausbilden lassen. „Hier geht es darum, über das Internet und die sozialen Medien zu informieren und auf damit verbundene Gefahren hinzuweisen“, erklärt Alexander und stellt damit neben seiner fachlichen Kompetenz auch sein soziales Geschick unter Beweis.

Geschicklichkeit war dagegen beim Junior.ING-Wettbewerb gefragt. Hier wurde den Schülern die Aufgabe gestellt, eine funktionsfähige Achterbahn aus Fahrbahn und Tragkonstruktion zu entwerfen und ein entsprechendes Modell zu bauen. Dabei waren der Phantasie der Schüler keine Grenzen gesetzt. Bei der Preisverleihung schafften es die Schüler des Gymnasiums am Stefansberg gleich mit vier Modellen in die Top Ten. Die beste Platzierung erreichten Christan Laubenthal und Luca Thomas mit ihrer „Upcyclingbahn“ als Fünfte. „Wir haben unsere Bahn vor allem aus alten Milchkartons gebaut. Es war schon spannend zu sehen, wie man aus alten, bereits verwendeten Materialen etwas Neues bauen kann“, erwies sich Christian Laubenthal auch als Spezialist in Sachen Nachhaltigkeit.

Das Unterstufenorchester sorgte für die musikalische Umrahmung des Abends. Foto: Julia Baur

Daneben konnten die GaS-Schüler aber auch bei der Internationalen Junior-Science-Olympiade, Biologo, der Mathematik-Olympiade und dem Känguru-Wettbewerb überzeugen. „Wir konnten durch die MINT-Zertifizierung das Angebot an unserer Schule im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich deutlich erweitern. Das wurde von den Schülern sehr gut angenommen“, erzählt Albert Ehl und hofft auch im laufenden Schuljahr auf weitere Erfolge.

Wie jedes Jahr beschränkten sich die herausragenden Leistungen der Stefansberg-Schüler aber nicht auf einzelne Fachbereiche, sondern wiesen eine große Bandbreite auf. So konnten die Merziger Schüler auch beim Vorlesewettbewerb und bei „Jugend debattiert“ auf sich aufmerksam machen. Beim Wettbewerb „YouSaar“ des deutsch-amerikanischen Instituts in Saarbrücken schafften es sogar zwei Schülergruppen des GaS mit ihren Filmen aufs Treppchen. Ihre Aufgabe bestand darin, das Thema „American Heroes“ zu verfilmen. Eine Satire über Amerikas Präsident Donald Trump als „Anti-Held“ brachte den Merziger Zwölftklässlern schließlich den Sieg und erntete auch bei der Vorführung im Rahmen der „Bestenfeier“ viel Applaus.

Erfolgreich waren auch die Tischtennisspielerinnen, die für ihren Landessieg in der Wettkampfklasse II und den damit verbundenen Einzug ins Bundesfinale ebenso geehrt wurden wie die Leichtathleten. Auch sie hatten sich auf Landesebene außerordentlich gut geschlagen und konnten auch bei den saarländischen Schullaufmeisterschaften überzeugen. Hier sicherten sich David Berson in der Einzelwertung sowie die Mädchenmannschaft mit Emma Nickels, Cosima Frank und Lina Kleser den Vizemeistertitel.