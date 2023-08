Deutschlandtour im Saarland Merzig steht ganz im Zeichen des Radsports – so war das Profiradrennen in der Innenstadt

11 Uhr: Absperrgitter prägen das Bild an diesem Morgen. Im Merziger Zielbereich in der Trierer Straße herrscht geschäftiges Treiben. Gut eine Stunde vor dem neutralisierten Start in St. Wendel ist von Zuschauern allerdings noch nichts zu sehen. Aus ihren Fenstern schauen einige der Anwohner den letzten Vorbereitungen für die Zieleinfahrt des Profiradrennens in der Viezstadt zu. Helfer kleben den Zielstrich auf die Straße – präzise unter die Brücke, an der die Technik für die Zeitnahme des Rennens angebracht ist.