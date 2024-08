Einrichtung nimmt Arbeit auf Einzigartig im Saarland: So arbeitet die Tagespflege für junge Menschen in Merzig

In der Kreisstadt Merzig ist am Donnerstag eine Tagespflege für junge Menschen eröffnet worden, in der zunächst zehn Pflegebedürftige im Alter ab 18 Jahren, mit und ohne Pflegegrad, ihren Tag verbringen können. Die Räume befinden sich im Gebäude der bereits bestehenden Tagespflege auf dem Gesundheitscampus in unmittelbarer Nähe des SHG-Klinikums, die schon 2017 ihren Betrieb aufgenommen hat. Es ist die erste Einrichtung dieser Art im Saarland, was die vielen Gäste aus Politik und Gesundheitswesen auch auch gewürdigt haben.