Hochwasser im Saarland Seffersbach in Merzig steigt stark an – Autos müssen entfernt werden

In Merzig schwillt der Pegel des Seffersbachs, der mitten durch die Stadt verläuft, bedrohlich an. Das Ordnungsamt der Stadt fordert Autofahrer auf, ihre geparkten Autos umgehend aus diesem Bereich zu entfernen. Die Feuerwehr in der Kreisstadt ist unablässig im Einsatz, um an mehreren Stellen im Stadtgebiet überschwemmte Straßen abzusichern oder dafür zu sorgen, dass das Wasser abfließen kann.