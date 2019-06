Meisterschaften am Mittwoch : Lauf sorgt für Sperrungen in Merzig

(Symbolfoto). Foto: dpa/Jan Woitas

Merzig Wenn die Schüler am Mittwochmorgen zum Lauf antreten, müssen die Autos verschwinden. Wir haben die geplanten Sperrungen während der Schullaufmeisterschaften zusammengestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von tth

Gut 5000 Schüler aus dem gesamten Saarland treten am Mittwoch, 12. Juni, in Merzig bei den Saarländischen Schullaufmeisterschaften gegeneinander an. Dies hat zeitweise Auswirkungen auf die Verkehrs- und Parkplatzsituation in Merzig, wie der Landkreis mitteilt.

Die Fußgängerüberwege werden demnach am Hela-Kreisel, wie beispielsweise beim Krammarkt, personalisiert – ebenso die Überwege im Bereich Sparkasse/Landratsamt. Die Straße „Zur Stadthalle“ wird am Wettkampftag mit Blick auf den Berufsverkehr erst kurz vor Beginn der Veranstaltung gegen 9.30 gesperrt und bleibt voraussichtlich bis 16 Uhr vollständig für den Verkehr gesperrt. Direkt nach der Veranstaltung wird die Sperrung laut Landkreis wieder aufgehoben, so dass zu den Stoßzeiten morgens und nachmittags der Verkehr möglichst wenig beeinträchtigt wird.

Die Kreisverwaltung weist an dieser Stelle darauf hin, dass die Zufahrt zum Parkplatz an der Stadthalle ausschließlich für den Busverkehr der teilnehmenden Schüler gestattet ist. Die Bushaltestelle an der Stadthalle wird daher unmittelbar an den Kreisverkehrsplatz verlegt.

Die Straße „Alter Leinpfad“ zwischen der Einmündung „Am Senkelchen/Viehmarkt“ und Sportplatz wird ebenso zwischen 9.30 und 16 Uhr voll gesperrt. Das Verlassen des Parkplatzes gegenüber dem „alten Hallenbad“ ist durch halbseitige Sperrung in Einbahnregelung in Fahrtrichtung Besseringen möglich. Auch die Straße „Am Viehmarkt“ wird zwischen der Einmündung „Zur Stadthalle/Brauerstraße“ und „Alter Leinpfad“ von 9.30 bis 16 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Zusätzlich wird am kleinen Potsdamer Platz und an weiteren Stellen frühzeitig auf die Veranstaltung und die geänderte Verkehrsführung hingewiesen, so dass Verkehrsteilnehmer aus dem Hochwald über Mettlach auf die Autobahn fahren können.