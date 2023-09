Neue Großbaustelle Bahnüberführung in Merzig wird komplett neu gebaut – fast ein Jahr lang Vollsperrung

Vor drei Jahren erst gab es am westlichen Stadteingang von Merzig, im Bereich Hilbringer Brücke/Stadthalle, eine Großbaustelle – damals wurde der Kreisverkehr am ehemaligen Kaufland-Markt in eine Ampelkreuzung umgebaut. Ab Anfang des Jahres 2024 stehen an der gleichen Stelle erneut umfassende Bauarbeiten an, die den Verkehr an diesem besonders neuralgischen Punkt von Merzig stark beeinflussen werden. Der Grund: Die Eisenbahnüberführung in der Lothringer Straße muss von Grund auf erneuert werden.