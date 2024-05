Qualvolles Sterben auf der Weide „Kann nur tatenlos zusehen“ – Krähen töten Lämmer in Merzig

Mitte April fuhr Andreas Kranz mit seinem Quad über eine Wiese zu Füßen seines Restaurants Ellerhof in Merzig. Der Gastronom schaute an diesem Tag bei seiner Heidschnucken-Herde nach dem Rechten. Als er dabei von seinem Fahrzeug aus vor sich eine Krähe entdeckte, erwachte der Argwohn des passionierten Jägers in ihm. „Ich fuhr darauf zu, und der schwarze Vogel flatterte erst wenige Meter vor mir auf und davon.“