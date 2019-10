Kollision bei Merzig : Zeugen nach Unfall auf A 8 gesucht

Merzig Die Polizei in Merzig sucht Zeugen nach einem Unfall auf der Autobahn A 8.

Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der A 8 sucht die Polizeiinspektion Merzig jetzt Zeugen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Montag, 30. September, auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Luxemburg, zwischen den Anschlussstellen Merzig/Schwemlingen und Merzig/Wehingen. Hierbei wurde laut Mitteilung der Polizei ein Auto beschädigt, das mit der rechtsseitigen Schutzplanke zusammenstieß, sich überschlug und auf der linken Fahrspur in Unfallendstellung kam. Nach Angaben von Zeugen soll möglicherweise ein Lastkraftwagen oder Sattelschlepper ebenfalls an dem Verkehrsunfall beteiligt sein.