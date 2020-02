Raub am Viehmarkt : Raubüberfall am Merziger Viehmarkt

Raubüberfall am Merziger Viehmarkt

Merzig Nach der Tat an Rosenmontag sucht die Merziger Polizei-Inspektion nach drei Tätern.

Nach einem Raub an der Bushaltestelle „Am Viehmarkt“ in Merzig sucht die Polizei-Inspektion Merzig (PI) Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall an Rosenmontag, 24. Februar, gegen 14.45 Uhr.