Unmittelbar nach Wiederwahl Paukenschlag in Merzig: Ortsvorsteher Alexander Boos wirft hin

Exklusiv | Merzig · Gerade erst war Alexander Boos (CDU), Ortsvorsteher der Kernstadt Merzig, mit seiner Partei wieder in den Ortsrat gewählt worden und zog auch wieder in den Stadtrat ein. Doch kurz nachdem er als Stadtratsmitglied verpflichtet worden war, erklärte er am Donnerstagabend seinen Rückzug von allen politischen Ämtern.

14.07.2024 , 13:51 Uhr

2019 war Alexander Boos (rechts) zum Merziger Ortsvorstehr gewählt und von Oberbürgermeister Marcus Hoffeld ins Amt verpflichtet worden. Jetzt hat der 39-jährige Kommunalpolitiker, der auch dem Stadtrat angehört, seinen Rückzug aus allen politischen Ämtern angekündigt. Foto: Alexander Boos