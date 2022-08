Omnibus-Fahrer Werner Küppers ist seit 22 Jahren unterwegs : Bürgerinitiative wirbt auf Bustour für die direkte Demokratie

Der „Omnibus für Direkte Demokratie in Deutschland“ tourt von April bis November durch die ganze Republik. Foto: Ruth Hien

Merzig Der „Omnibus für Direkte Demokratie in Deutschland“ hat in den vergangenen Tagen Station am Kirchplatz in Merzig gemacht. Interessierte Bürgerinnen und Bürger konnten täglich von 10 bis 18 Uhr mit Werner Küppers und seinen Mitstreitern ins Gespräch kommen.