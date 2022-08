Barrierefrei und nachhaltig : Moderner Generationenwohnpark soll in der Merziger Innenstadt entstehen

Der Blick auf den geplanten Generationenwohnpark von der Trierer Straße aus. Foto: Ingenieur- und Planungsbüro bauart 4d

Merzig Auf einem 0,3 Hektar großen Areal an der Trierer Straße in Merzig ist ein Wohnprojekt geplant, dessen Bauweise und Konzept sowohl junge Familien als auch Senioren und Menschen mit Behinderung ansprechen soll. Was bislang geplant ist.