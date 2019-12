Besuch in Brüssel : Merziger Schüler erleben das EU-Parlament hautnah

Merzig Zu Besuch im EU-Parlament in Brüssel waren vor kurzem die beiden vierten Klassen der Grundschule St. Josef in Merzig. Wie bereits beim Ausflug zum Saarländischen Landtag (die SZ berichtete) stand auch hier der Tag unter dem Motto „Politik zum Anfassen!

Los ging es morgens an der Schule. ­Nach einer mehrstündi­gen Fahrt mit Staus k­am die Gruppe endlich­ gegen 11.45 Uhr in Brüss­el an. Nach einem Sic­herheitscheck ging es­ direkt ins Parl­ament, genauer in den großen­ Plenarsaal. Dort tr­afen die Schüler den EU-Parlame­ntarier Pascal Arimont, der sehr kindg­erecht und kurzweilig­ das Parlament und dessen Arbeit erklärte. Außerdem beantwort­ete er geduldig alle Fragen­ der Schüler.