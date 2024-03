Saar Rider on the road Kindheitstraum erfüllt: Merziger baut Knight-Rider-Auto K.I.T.T. nach

„Dann stell dich doch mal vor, Kitt“, sagt Dennis Schäfer und lehnt sich, die geöffnete Fahrertür lässig in der Hand, an den Pontiac Firebird Trans Am. Brr, brr, rumort das Auto. Rote Lichter blinken in der Dämmerung auf, und laufen von rechts nach links, von links nach rechts. „Ich bin die Stimme des Mikroprozessors des Modells 2000 von Knight Industries, K.I.T.T. für den einfachen Sprachgebrauch. Oder Kitt, falls Sie das vorziehen.“ Die Stimme kennt man aus dem Fernsehen. Das Auto auch. Zumindest, wenn man schon mal die US-amerikanische Actionserie Knight Rider gesehen hat, aus der 80ern, mit David Hasselhoff als Michael Knight. Natürlich steht hier, auf dem Parkplatz der SZ-Lokalredaktion, nicht der echte K.I.T.T. Aber eine Replika, also ein Nachbau, der dem Original immer ähnlicher wird.