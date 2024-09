53. Auflage des Events Mallorca-Stars und jede Menge Apfelwein: Das erwartet Besucher auf dem Viezfest in Merzig

Für so manchen Hobbykoch wird das Viezfest am Samstag, 5. Oktober, zur Premiere. Denn mehr als 30 Vereine werden nach den Worten von Merzigs Oberbürgermeister Marcus Hoffeld ihre Stände in der City aufschlagen. Durch die gesamte Fußgängerzone bis zum Kirchplatz von St. Peter soll sich die Festmeile erstrecken. Dazu bis in die Altstadt, wie Stephan Fandel von der Stadtverwaltung verrät. „Es ist schön, dass wir neue Interessenten für eine Mitwirkung an der 53. Auflage gewonnen haben“, sagt der Verwaltungschef bei der Pressekonferenz. Mit Schausteller Thomas Sonnier und Peter Schill, Chef des Vereins für Handel und Gewerbe (VHG), stellt er das Herbst-Programm vor, das sich als „Merzig tischt auf“ längst einen Namen gemacht hat.