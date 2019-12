Erster Termin an der Tourist-Info : Lebendiger Adventskalender geht in Merzig in eine neue Runde

Einfach nur ein Schokoladen-Adventskalender? Aber nicht in Merzig: Hier öffnen sich an vielen Tagen im Advent ganz reale Fenster beim lebendigen Adventskalender. Foto: dpa/Lucas Bäuml

Merzig Beim lebendigen Adventskalender in Merzig öffnet sich an diesem Montag, 2. Dezember, das erste Türchen. Los geht es um 17 Uhr bei der Tourist-Info in Merzig, Poststraße 12.

Der lebendige Adventskalender ist eine Aktion des Familienbündnisses Merzig. Wie bei einem richtigen Adventskalender verbirgt sich hinter jedem Zahlenfenster etwas Besonderes. Für ungefähr 15 bis 20 Minuten gibt es hinter dem Fenster etwas zu sehen, zu schmecken, zu hören oder zu basteln. Familien mit Kindern sind angesprochen, aber auch vor allem Ältere und Alleinstehende sind eingeladen, gemeinsam die Adventszeit und das Miteinander zu feiern.

Die Teilnahme ist kostenlos. Einmal geöffnet bleibt das Fenster abends bis zum vierten Advent beleuchtet und lädt ein, den Adventskalender bei einem Spaziergang begehen zu können. Die Fenster werden an Werktagen um 17 Uhr und an Samstagen um 11 Uhr geöffnet. An den Sonntagen wird das Fenster jeweils während eines Gottesdienstes geöffnet.