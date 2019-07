Merzig : Kanalsanierungsarbeiten in der Torstraße in Merzig

Foto: dpa/Jan Woitas

Merzig Sanierungsarbeiten am städtischen Abwasserkanal beginnen am Montag, 29. Juli, in der Torstraße in Merzig. Laut Mitteilung der Kreisstadt werden diese Arbeiten nur geringfügige Beeinträchtigungen für den Verkehr haben.

Von Martin Trappen

Die Arbeiten sollen nicht länger als acht Werktage andauern.