Merzig leuchtet auf : In der Kreisstadt weihnachtet es sehr

Der fünfte Merziger Weihnachtsmarkt am Stadthaus ist eröffnet. Das Christkind (Hannah Alexander) höchstpersönlich sorgte im Beisein von Bürgermeister Marcus Hoffeld mit seinem Zauberstab für die Illumination. Foto: Ruppenthal

Merzig Der fünfte Merziger Weihnachtsmarkt am Stadthaus ist eröffnet. Mike Puhlmann und Stefan Spangenberger haben in Zusammenarbeit mit der Kreisstadt wieder eine romantisch-weihnachtliche Atmosphäre in den Rathaus-Innenhof und rund um das Stadthaus gezaubert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Thomaser und Rolf Ruppenthal

Am Donnerstagabend hat dann das Christkind (Hannah Alexander) höchstpersönlich im Beisein von Bürgermeister Marcus Hoffeld mit seinem Zauberstab die Illumination entzündet.

Die Eröffnung des Merziger Weihnachtsmarkts am Stadthaus bildet zugleich den Auftakt der winterlichen Stadtmarketinglinie „Merzig leuchtet auf“. Bis Heiligabend, Dienstag, 24. Dezember, bieten die Betreiber Stefan Spangenberger und Mike Puhlmann in Zusammenarbeit mit der Kreisstadt Merzig ein weihnachtliches Angebot und kulinarische Spezialitäten an.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen bis zu Heiligen Abend regionale Bands und Musikvereine. Zudem gibt es Feuershows und jede Menge tolle Aktionen für die Kinder. So steht jeden Tag nachmittags Marionettentheater auf dem Programm, unter anderem „Eine Reise um die Welt mit Lukas, dem Lokomotivführer“. Die Kinderwinter-Veranstaltungen finden an allen vier Adventsamstagen auf der Weihnachtsmarkt-Bühne statt. Eine weitere Attraktion sind die eigens für den Weihnachtsmarkt angefertigten Blockhütten, die bis zu 16 Personen aufnehmen können. Anfrage und Reservierung der Hütten ist möglich per E-Mail an reservierung@merziger-weihnachtsmarkt.de oder unter Tel. (01 51) 50 20 02 44. Der Markt endet mit der Heilig-Morgen-Party am 24. Dezember.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr geht das „Merziger Stiefelabenteuer“ in eine neue Runde. Am Samstag, 30. November, von 11 bis 13 Uhr, und am Sonntag, 1. Dezember, von 14 bis 16 Uhr, können die Kinder einen Stiefel abgeben und erhalten dafür einen „Stiefelpass“. Mit diesem können sie ab Freitag, 6. Dezember, in den Schaufenstern einiger Geschäfte in der Fußgängerzone ihren Stiefel – natürlich befüllt mit allerlei süßen Sachen – suchen und abholen.

Für alle, die auf dem Merziger Weihnachtsmarkt shoppen gehen wollen, kann sich der „Merziger Weihnachts-Pass“ lohnen. Dieser beinhaltet Rabatt-Gutscheine zur Verpflegung auf dem Weihnachtsmarkt sowie weitere Gutscheine für ein Glas Apfelgelee, Glühwein oder Kakao mit Motivtasse sowie Weihnachts-Postkarten der Kreisstadt Merzig. Bei Abgabe aller Gutscheine sparen Inhaber so 50 Prozent des regulären Preises, teilt die Kreisstadt mit. Der Pass ist zum Preis von 7,50 Euro in der Tourist-Info, Poststraße 12, erhältlich.

Der traditionelle Merziger Nikolausmarkt steigt ebenfalls an diesem Wochenende rund um die Kirche St. Peter. Das Marktangebot setzt sich aus vielerlei kunsthandwerklichen Produkten sowie klassischen Weihnachtsdekorationen zusammen und wird ergänzt durch ein Programm für die kleinen Besucher. Weihnachtliche Musikbeiträge sorgen für einen stimmungsvollen Marktbesuch. Am Samstag um 17 Uhr wird der Markt durch Bürgermeister Marcus Hoffeld eröffnet und auch der Heilige Nikolaus ist auf dem Markt zu Gast und hat wieder eine kleine Überraschung für die Kinder im Gepäck. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung vom Sparkassenorchester der Sparkasse Merzig-Wadern. Am Sonntag sind zudem viele Geschäfte in der Merziger Innenstadt im Rahmen des „verkaufsoffenen Sonntags“ von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem richtet der VHG auch in diesem Jahr wieder sein Weihnachtsgewinnspiel mit vielen Preisen aus.