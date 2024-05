Merzig/Schmelz Fans spenden für krebskranken Jungen

Merzig/Schmelz · Das Schichksal des an Krebs erkrankten dreijährigen Samuel Engel aus Schmelz hat schon viele berührt – nun auch die Fußballfans vom Fanclub BVB-Saar 09. Sie haben Spenden gesammelt, um die Familie in ihrer finanziellen Not zu unterstützen.

27.05.2024 , 19:27 Uhr

Mitglieder des Fanclubs BVB-Saar 09 übergeben eine Spende an die Familie Engel. Von links, hintere Reihe: Christa Zimmer, Gülsüm Atac, Bernhard Jennet, Barbara Kairies, Alexandra Thiel, Mike Willems, Friedbert Johannes. Vordere Reihe (von links): Mike, Alina, Samuel und Johanna Engel. Foto: Michael Rauch

Von Michael Rauch