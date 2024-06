Premiere in der Viezstadt Merzig hat erstmals ein Viezkönigspaar

Das Geheimnis ist gelüftet. Die Jury ging in diesem Jahr erstmals ganz neue Wege und hat zwei Viez-Hoheiten in Merzig gewählt. Es ist zum einen Viezkönig Matthias Fox und zum anderen Viezkönigin Stéphanie Wagener. „Heute ist ein historischer Moment in der Geschichte Merzigs und der Tradition des Viezfestes, denn es gibt zum ersten Mal einen Viezkönig in Merzig“, sagte Oberbürgermeister Marcus Hoffeld, der selbst Mitglied in der Jury ist.