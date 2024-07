Hervorragende Stimmung Altstadtfest wird ein voller Erfolg – Merzig feiert mit bester Laune (mit Fotos)

Daran hatten die beiden Bands maßgeblichen Anteil. Die Band Rockwood spielte auf der Altstadtbühne Hits aus den siebziger, achtziger und neunziger Jahren und verzückte vorwiegend die älteren Semester. Im Bereich des Seffersbaches präsentierte Luigi Botta mit seiner Band einen italienischen Abend, der zwar nicht zum Wetter passte, aber dennoch einen Hauch dolce vita versprühte. Der Samstag hatte da schon einen besseren Start. Schon früh am Abend war die Altstadt Picke, Packe voll. Dort spielte am Samstag die Band Kim. Für Freunde des Rock’n’Rolls war jedoch der Bereich Seffersbach der richtige Ort. Das altbekannte Trio Big Wave and the Bandits war hier für die Stimmung genau das richtige. Die Straße verwandelte sich an diesem Abend zur Tanzfläche. So zog Andrea Zimmer, Geschäftsführerin der Villa Fuchs, gegen Ende auch ein positives Fazit des Merziger Altstadtfestes 2024: „Wir sind mit dem Verlauf sehr zufrieden. Mit diesem Zuspruch konnten wir nicht rechnen, weil Wetter und zahlreiche Konkurrenzveranstaltungen in der Nähe sich auch negativ hätten auswirken können.“