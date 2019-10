Kostenpflichtiger Inhalt: Merziger Viezfest : Ein Tag voller Herzblut und Genusserlebnisse

Zusammen mit ihren Prinzessinnen Celina (4.v.r.) und Jana (3. v.r.) schneidet Viezkönigin Laura II. (2. v.l.) die Jubiläums-Vieztorte an. Aufmerksam verfolgen (v.l.) Protektor und Bundesaußenminister Heiko Maas, Bürgermeister Marcus Hoffeld und Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich das Geschehen. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Merzig Zum 50. Mal stieg in Merzig am Samstag das Viezfest. Und das Traditionsfest hat in fünf Jahrzehnten nichts an seiner Anziehungskraft eingebüßt.

Es ist ein großes Jubiläum, das die Merziger am Samstag feierten: Zum 50 Mal Viezfest, das bedeutet fünf Jahrzehnte voller Stunden ehrenamtlichen Engagements, alljährlicher Begegnungen und einer goldenen Tradition. Und: „50 Jahre Vertrautheit zu Familien und Freunden, Vereinen und Orten, Städten und Regionen“, sagte die amtierende Viezkönigin Laura II. in ihrer Eröffnungsrede, „es ist ein Fest der Verbundenheit und für mich das schönste Fest der Welt“. Ein Fest, das auch überregional die Menschen miteinander verbindet: So waren neben den örtlichen Vereinen auch die Partnerstädte von Merzig, Luckau und St. Médard-en-Jalles, mit jeweils einem Stand vertreten, auch mehr als 30 000 Besucher zog es aus der ganzen Region in die Kreisstadt. Mehr als 30 Vereine und Organisationen waren am Samstag mit einem Stand vertreten.

Wie viel Herzblut und Arbeit im Viezfest steckt, das weiß der Verein, der als einziger seit den Gründungstagen mit dabei ist. Seit dem Premierenfest 1970 beteiligt sich die KG Humor an den Feierlichkeiten. „Weil wir es lieben zu feiern“, sagte der Präsident der KG Humor, Karl-Heinz Bauer, „und wir uns verbunden fühlen“. Ihr Renner beim Viezfest? „Unser Gardefeuer“, verriet Bauer, „mit einer streng geheimen vereinseigenen Rezeptur“. Probleme, Helfer zu finden, habe der Verein nicht. Sie verstehen sich als Teil der Stadt und nehmen an deren gesellschaftlichem Leben teil, feiern die Feste „vor allem jetzt, wo andere keine mehr machen“, sagte er.

„Die Festkultur ist im Saarland besonders und trägt zur saarländischen Identität bei. Darauf können wir stolz sein“, betonte Außenminister Heiko Maas, der als Schirmherr des goldenen Viezfestes fungierte und sich freute, eine zweite Chance zu bekommen. Denn schon 2012 war er als Protektor vorgesehen, musste aufgrund eines Bandscheibenvorfalls jedoch absagen. Zugleich tritt er nach 30 Jahren in die Fußstapfen des ehemaligen Außenministers Hans-Dietrich Genscher, der 1989 das Protektorat inne hatte. Maas zufolge brauche es solche Feste wie das Viezfest, um den persönlichen Kontakt zu wahren, denn: „Auf dem Viezfest zu sein, ist viel schöner als auf Facebook“. Wie er die ersten Minuten vom Viezfest erlebt? „Es ist total schön, dass so viele bereits da sind und sich engagieren“, auch die Stimmung „ist sehr fröhlich“, sagte Maas, der noch einen Anschlusstermin zum Thema Brexit hatte. „Das Viezfest erscheint mir als die ideale Vorbereitung dafür.“

Warum die Besucher zum Viezfest kommen? „Um etwas Gutes zu essen und um Leute zu treffen, die man sonst nicht sieht“, befand Inge Halupka aus Merzig, „und um die Vereine zu unterstützen“, fand Karin Schuster aus Brotdorf, „dafür kommt man.“ Viele Stunden hat Marion Ludwig aus Losheim schon auf dem Viezfest verbracht, „weil es ein schönes Fest ist“, sagte sie. „Es duftet überall nach leckerem Essen und es ist schön, dass die Vereine mitmachen. Das gibt dem Viezfest etwas Familiäres, man trifft alle zwei Meter Bekannte.“

Der Duft nach gebratenen Zwiebeln und Blutwurst lockte indes zahlreiche Besucher zum Stand der Wellinger Feuerwehr, seit 45 Jahren machen sie schon mit. „Anfangs noch in einem kleinen Hexenhaus“, erinnerte sich Christoph Diwo, die Nachfrage nach der Hausmacher Blutwurst habe sich in den vergangen Jahren „enorm gesteigert“, wie er verriet. In vier Schichten servierten die Feuerwehr-Kameraden auf frisch gebackenem Bauernbrot ihre Spezialität, die ankommt. „Schmeckt gut wie immer“, lobte eine Besucherin.

Seit zwei Jahren ist der SV Menningen wieder aktiv beim Viezfest, „wegen des Gemeinschaftsgefühls“, wie Christian Ackermann, erster Vorsitzender, betonte. „Man rückt noch enger zusammen, wenn man zusammen schafft“. Neu in diesem Jahr: „Unsere Pommes blau-weiß in den Vereinsfarben“, erzählte er. Am besten aber scheint der Kuchen zu gehen: Von den 29 Kuchen, die die Vereinshelfer mitgebracht haben, standen mittags nur noch zwei Stück da. „Wir sind zufrieden“, bekundete Ackermann.

