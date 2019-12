„Truck Stop“ gastiert in Merzig : Tour in die weihnachtliche Country-Welt

Mit ihrem Konzert in Merzig am kommenden Samstag wollen die Mitglieder von „Truck Stop“ auf Weihnachten einstimmen. Foto: Christian Barz

Merzig Die Hamburger Band „Truck Stop“ macht am kommenden Samstag in der Merziger Stadthalle Station. Auf dem Programm stehen auch Evergreens wie „Ich möchte so gern Dave Dudely hör’n“.

Für alle „Truck Stop“-Fans in der Region gibt es zehn Tage vor Weihnachten bereits ein erstes kleines Geschenk. Denn die deutsche Country-Band macht im Rahmen ihrer Tournee „Schöne Bescherung“ am kommenden Samstag, 14. Dezember, 20 Uhr, Station in der Merziger Stadthalle.

„Mit dieser Tour wollen wir unsere Fans auf die Weihnachtszeit einstimmen. Bei uns hört man keine typisch-klassischen Weihnachtslieder, sondern wir haben uns ein ganz besonderes Programm einfallen lassen – eben in unserem Country-Style“, sagt Teddy Ibing, der Mann am Schlagzeug und Gründungsmitglied der Band.

Nach dem Release des neuen Albums „Ein Stückchen Ewigkeit“ im Frühjahr dieses Jahres lässt die Band das Jahr mit der „Schöne Bescherung“-Tour ausklingen. Auf dem Programm stehen Weihnachtssongs wie „Erwin der dicke Schneemann“ oder „Söhnchen mein Söhnchen“. Auch Hits wie „Moin, Moin“, „Ein Stückchen Ewigkeit“ oder die Klassiker „Wilder Westen“, „Take it easy“ und „Ich möchte so gern Dave Dudely hör’n“ werden nicht fehlen.

Die Band wurde 1973 in Hamburg gegründet und definiert sich seitdem über die Liebe zur Country-Musik. Erste Konzerte gaben sie in Musikclubs auf der Reeperbahn und in der legendären Musikkneipe „Onkel Pö“ in Hamburg-Eppendorf. Im Jahr 1974, gingen sie auf Europa-Tournee, spielten im Vorprogramm von Fats Domino und Gilbert O`Sullivan, Neben Andreas Cisek (Leadgesang und Gitarre) stehen Wolfgang „Teddy“ Ibing (Schlagzeug), Knut Bewersdorff (Pedal Steel Guitar, Dobro, Gitarre & Gesang), Uwe Lost (Bass, Akkordeon & Gesang), Chris Kaufmann (Lead-Gitarre) und Tim Reese (Fiddle, Gitarre, Banjo, Mandoline) auf der Bühne.