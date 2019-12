Allerweltsbasar in der Fellenbergmühle : Fair gehandelte Produkte aus aller Welt locken nach Merzig

Auch Wein können die Besucher probieren. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Merzig Der Allerweltsbasar der Aktion Dritte Welt Saar geht am kommenden Wochenende, Samstag, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember, in die 21. Auflage. Die Ausstellung mit Produkten aus Fairem Handel zieht jährlich Besucher aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz und aus Luxemburg in die Fellenbergmühle in Merzig, Marienstraße.

Unter dem Motto „Fair schenken“ sind an beiden Tagen die Besucher jeweils von 10 bis 18 Uhr willkommen.

Auf zwei Etagen der Fellenbergmühle gibt es Weihnachtsgeschenke aus Fairem Handel und schokoladenhaltige Leckereien. Die Besucher können bei einer Verkostung fair gehandelte Schokolade, die auch viel Milch enthält, genießen – Milch, für die Bauern hier einen fairen Preis erhalten, ebenso wie die Kakaobauern in Bolivien für ihre Bohnen. Eine Weinverkostung mit roten und weißen Weinen aus Chile, Argentinien und Südafrika rundet das Programm ab.

Gertrud Selzer vom Vorstand der Aktion Dritte Welt Saar erklärt: „Wir verzichten bewusst auf Produkte mit Transfair-Siegel. Dieses wird auch an Lidl und Starbucks verkauft, die Gewerkschaften die Arbeit erschweren. Wir lehnen dieses Fairwashing ab und präsentieren die höherwertigen Fair-Handels-Produkte von Gepa und El Puente. Dazu haben wir mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht.“ Die NGG ist mit einem Infostand beim Allerweltsbasar dabei.

Das Ambiente der Fellenbergmühle mit ihrem Feinmechanikmuseum gibt auf zwei Etagen den Rahmen für die Dekoration und Präsentation von exquisiten Lebensmitteln in Bioqualität, anspruchsvollem Kunsthandwerk und individuell gefertigten Gebrauchsprodukten aus Fairem Handel. Die Produkte kommen aus Afrika, Asien und Südamerika.

Parkmöglichkeiten befinden sich im Bereich des Amtsgerichtes, Hochwaldstraße. Wer mit der Bahn anreist, sollte am Haltepunkt „Merzig-Stadtmitte“ aussteigen. Der Allerweltsbasar wird unterstützt von der Kreisstadt Merzig, von der Fellenbergmühle Merzig, vom Ministerium für Bildung und Kultur und von Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst.