Schulabschluss in Merzig : Abschied von der Schulzeit am PWG

Das sind die Abiturientinnen und Abiturienten des Peter-Wust-Gymnasiums. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Merzig Die Abiturienten am Merziger Peter-Wust-Gymnasium nahmen ihre Abschlusszeugnisse in der Stadthalle in Empfang.

Das sind die Namen der diesjährigen Abiturienten am Merziger Peter-Wust-Gymnasium (PWG):