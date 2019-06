Merzig : Die Festanstellung hat er schon sicher

Merzig Daniel Stahlbaum macht in Merzig eine Ausbildung in der Systemgastronomie. Kürzlich hat er bei einem bundesweiten Wettbewerb überzeugt.

Wo der Unterschied zu ihm und einem Koch in einem Restaurant liegt? „Beim normalen Kochen ist man freier und kocht ohne Grammangaben“, sagt Stahlbaum, „als Systemgastronom ist alles vorgegeben. Wie viele Portionen Soße man kochen muss und wie viel man würzt. Die Portionen müssen gleich groß und der Geschmack gleich sein, damit die Kunden bleiben und die Gerichte in gewohnter Qualität erhalten“, erklärt er.

Neben der Küche zählen auch die Essensausgabe, Kasse und Spülküche zu seinen Aufgaben. Jeden einzelnen Schritt musste er dafür erst lernen, auch das, was er ungern tut. Besonders im Sommer fühle er sich in der Küche oft „wie in einem Toaster“, aber daran gewöhne man sich. Was ihm an seinem Job gefällt? „Der Kontakt zu den Leuten und der Spagat zwischen Kochen und Reden.“