Ein Termin ist nicht nötig : Sonder-Impfaktion in Merzig mit AstraZeneca am Samstag

Sonder-Impfaktion in Merzig mit AstraZeneca am Samstag

Merzig Bei einer Sonder-Impf-Aktion am Samstag können sich alle Interessierte ab 18 Jahren impfen lassen.

Eine Sonder-Impfaktion läuft an diesem Samstag, 26. Juni, in Merzig. Dabei wird nach Worten der Stadt der Wirkstoff von AstraZeneca geimpft. Die Aktion richtet sich an Menschen ab 18 Jahren. Diese können sich in der Zeit von 10 bis 15 Uhr – ohne Terminvereinbarung im Vorfeld – in der Stadthalle impfen lassen, wie es weiter heißt.