Brief an Anke Rehlinger : Schreiben an Ministerpräsidentin: Merziger Bürgermeister fordert wegen Energiekrise vom Land Unterstützung

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Merzig Die Energiekrise belastet das Saarland und die Landkreise weiterhin stark. Merzigs Bürgermeister Marcus Hoffeld will jetzt die Hilfe des Landes und richtet sich daher in einem Schreiben direkt an die Ministerpräsidentin.

Der Merziger Bürgermeister Marcus Hoffeld (CDU) fordert angesichts der Energiekrise Unterstützung für Bürger und Vereine. Dies formuliert der Merziger Bürgermeister in einem Schreiben an SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.

Marcus Hoffeld Foto: GMLR

„Nachdem die Corona-Pandemie den Alltag der Menschen mehr als zwei Jahre maßgeblich beeinflusst hat und jetzt diesbezüglich gefühlt das Schlimmste überstanden scheint, steht nunmehr die nächste Herausforderung bevor. Der seit Ende Februar stattfindende Ukraine-Krieg hat zunehmend Auswirkungen auf das Leben jedes Einzelnen“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Merziger Rathaus. Jeder habe dies bereits durch Lieferschwierigkeiten und steigende Preise in zahlreichen Lebensbereichen erkennen können. Mit Blick auf den kommenden Winter drohen nunmehr Gas- und Stromknappheit – der Begriff „Energiekrise“ sei derzeit tagtäglich in allen Medien präsent.

Vor diesem Hintergrund hat Bürgermeister Marcus Hoffeld laut Auskunft der Stadt ein Schreiben an Ministerpräsidentin Anke Rehlinger gerichtet und in Anbetracht der steigenden Kosten um Unterstützung für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Vereine gebeten. „Unsere Stadtwerke Merzig haben bereits die Empfehlung ausgesprochen, die Abschläge der Gas-Kunden zu erhöhen; dieser alternativlosen Empfehlung schließe ich mich an, wohlwissend, dass dies bei allen Haushalten zu weiter steigenden Ausgaben und Lebenshaltungskosten führen wird“, schreibt Hoffeld und weist darauf hin, dass dieser Schritt jede einzelne Bürgerin und jeden einzelnen Bürger, aber auch unsere Vereine, die ebenfalls in den letzten Monaten aufgrund der Corona-Pandemie stark gelitten hätten, betreffe.

Hoffeld weiter: „In der vergangenen Woche wurde mit Blick auf die Stabilität der Stadtwerke ein ‚Runder Tisch-Gipfel‘ gefordert.“ In diesem Zusammenhang bitte er insbesondere „mit Blick auf die Bürgerinnen und Bürger sowie auf unsere Vereine, die alle mit steigenden Kosten zu kämpfen haben“, dass an einem solchen „Runden Tisch“ auch die Sozialverbände sowie Vertreter der Sport- und Kulturverbände teilnehmen sollten.

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat Post von Marcus Hoffeld bekommen. Foto: dpa/Oliver Dietze