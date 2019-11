Neueindeckung des Daches abgeschlossen : Bronze für die Villa Bauer in Merzig

Merzig Die Villa in der Hochwaldstraße ließ sich der Fliesenfabrikant Nikola Bauer um 1890 errichten. Eine Tafel soll an die Renovierung de Eigentümerin, der Stiftung Denkmalschutz und der Glückspirale erinnern.

In diesen Tagen erreicht Denkmaleigentümerin Caroline Wolf eine Bronzetafel mit dem Hinweis „Gefördert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit Hilfe der Glücksspirale“. Die Tafel soll das Engagement der privaten Förderer der DSD und der Rentenlotterie von Lotto nach Abschluss der Restaurierungsmaßnahmen an vorbildlichen Objekten in Erinnerung halten und zu weiterer Unterstützung motivieren, heißt es in der Presseerklärung der Stiftung.